سوسة: تفكيك عصابة مختصّة في السرقة من داخل السيّارات..وهذه التفاصيل..

من بينها تركيا: 33 دولة ممنوعة من أداء العمرة..

تفاصيل الكشف على شبهات فساد بمركّب الديوان التونسي للتجارة بحلق الوادي

منع هذا الناشط السياسي من السفر..

استقرار نسبي في عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد

2021/08/11 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

شهدت مؤشرات الوضع الوبائي بتاريخ 9 أوت الجاري استقرارا نسبيا، إذ بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 23.13 بالمائة مع تسجيل 3136 إصابة جديدة، وفق آخر تحيين، اليوم الاربعاء، للوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة .

في المقابل كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 131 حالة وفاة جديدة، منها 19 حالة وفاة حصلت بتاريخ 9 أوت الجاري، في حين تم تسجيل بقية الوفيات في الأيام السابقة لذلك التاريخ والتي لم يقع الإعلان عنها في الإبان.

من جهة أخرى بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا يوم 9 أوت الجاري 2916 متعاف ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء منذ بداية انتشار الفيروس في فيفري 2021 إلى غاية التاريخ المذكور إلى 549.530 شخصا.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn