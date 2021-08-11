استقرار نسبي في عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد

شهدت مؤشرات الوضع الوبائي بتاريخ 9 أوت الجاري استقرارا نسبيا، إذ بلغت نسبة التحاليل الإيجابية 23.13 بالمائة مع تسجيل 3136 إصابة جديدة، وفق آخر تحيين، اليوم الاربعاء، للوضع الوبائي الصادر عن وزارة الصحة .

في المقابل كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 131 حالة وفاة جديدة، منها 19 حالة وفاة حصلت بتاريخ 9 أوت الجاري، في حين تم تسجيل بقية الوفيات في الأيام السابقة لذلك التاريخ والتي لم يقع الإعلان عنها في الإبان.

من جهة أخرى بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا يوم 9 أوت الجاري 2916 متعاف ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء منذ بداية انتشار الفيروس في فيفري 2021 إلى غاية التاريخ المذكور إلى 549.530 شخصا.