بسبب انقطاع الكهرباء: الستاغ توضّح وتعتذر..

بين المهدية وصفاقس: انتشال 29 جثة لمهاجرين غير شرعيين..

حداد في الجزائر لمدة 3 أيام ترحما على أرواح ضحايا الحرائق..

عاجل: درجات الحرارة في القيروان تقترب من الرقم القياسي الذي سجلته عام 1960

تسجيل 89 حالة ومحاولة انتحار خلال الأشهر السبعة الماضية وتراجع ملحوظ مقارنة بالعام الماضي

2021/08/12 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


تراجع عدد حالات ومحاولات الانتحار خلال الأشهر السبعة الماضية إلى 89 حالة ومحاولة انتحار، مقابل 159 حالة ومحاولة انتحار خلال الفترة ذاتها من عام 2020، وفق ما أفادت به منسقة المرصد الاجتماعي عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نجلاء عرفة، خلال ندوة صحفية عقدها المنتدى، اليوم الخميس، عبر التواصل عن بعد.

واستقر عدد حالات ومحاولات الانتحار في شهر جويلية 2021 في حدود 11 حالة ومحاولة انتحار وهو نفس الرقم الذي تم تسجيله في شهر جويلية من سنة 2020.

وتوزعت حالات ومحاولات الانتحار خلال شهر جويلية 2021 بين 6 حالات لدى الذكور و5 حالات لدى الإناث. وتركزت حالات ومحاولات الانتحار لدى الجنسين خاصة في الفئة العمرية بين 16 و25 سنة، وفق ما أعلمت به منسقة المرصد الاجتماعي عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نجلاء عرفة.

وتصدرت ولاية تونس بقية الولايات من حيث هذه الظاهرة بـ3 حالات ومحاولات انتحار، تليها القصرين بحالتين، فيما سجلت كل من ولايات سوسة، وأريانة، وبنزرت ونابل، وجندوبة، ومدنين حالة واحدة لكل منها.

وقد مثلت حالات ومحاولات الانتحار شنقا أغلب الآليات المستعملة في ظاهرة الانتحار بنسبة 45.5 بالمائة، تليها إلقاء النفس من مبان شاهقة بنسبة 36.4 بالمائة، واستعمال المواد السامة بنسبة 18.2 بالمائة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn