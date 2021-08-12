18 قتيلا و103 جريحا نتيجة حوادث المرور من يوم 1 الى 11 اوت الجاري

سجل المرصد الوطني لسلامة المرور بداية من يوم غرة أوت إلى يوم 11 منه ،18 قتيلا و103 جريحا نتيجة حوادث المرور.

ووصف المرصد، في بلاغ له اليوم الخميس، هذه الحصيلة ب”المفزعة”، مؤكدا ان الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث التي تم تسجيلها بعدد من ولايات الجمهورية هي الافراط في السرعة والسهو وعدم الانتباه وعدم احترام الأولوية، إلى جانب شق الطريق دون انتباه وهي مخالفة تعود أساسا إلى المترجل.

وفي إطار برنامج العطلة الآمنة لسنة 2021 الذي جاء هذه السنة تحت شعار “معا من اجل عطلة آمنة “، دعا المرصد في بلاغه جميع السلط الجهوية ، وخاصة رؤساء اللجان الجهوية للسلامة المرورية، إلى القيام بما يتعين لمراجعة خطط العمل الميدانية لوقف إستهتار بعض مستعملي الطريق بالأرواح و الممتلكات بكل صرامة والعمل على متابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييمها.

وحث المرصد كل النسيج الجمعياتي و المؤسساتي في كل الجهات إلى الإنخراط بأكثر فاعلية في مجهودات التوعية و التحسيس للرفع من وعي كل شرائح مستعملي الطريق و حثهم على الإستعمال الآمن للفضاء المروري

ودعا المرصد في بلاغه مختلف وسائل الإعلام المسموعة و المرئية و المكتوبة بكل الولايات إلى ايلاء موضوع السلامة المرورية ما تستحقة من أهمية، حاثا إياها على توجيه البرامج الاعلامية نحو توعية كل شرائح مستعملي الطريق و توجيههم نحو الإحترام الكامل لمقتضيات قانون الطرقات، خصوصا ما يتعلق بعدم الافراط في السرعة و المجاوزة الممنوعة و عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة، الى جانب تسليط الضوء على دور اللجان الجهوية للسلامة المرورية ومتابعة ما تقوم به من اجراءات وانشطة على المستوى الجهوي.

وللاشارة فقد سجل المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية منذ غرة جانفي والى غاية يوم 11 أوت 2021 ، 578 قتيلا و 4075 جريحا وذلك جراء 2923 حادثا بمختلف طرقات البلاد