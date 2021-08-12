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سعيد يؤكد ضرورة توفير التجهيزات وطائرات الاطفاء في اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث

2021/08/12 أخبار, المصدر مع وات, سياسة, غير مصنف

 

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ضرورة تكثيف العمل الاستشرافي وتدعيم الموارد البشرية واللوجستية وتوفير التجهيزات وطائرات الإطفاء، فضلا عن مزيد اليقظة وتعزيز تكوين الإطارات والأعوان لاستشعار الكوارث والتصدي لها وذلك لدى اشرافه اليوم الخميس على اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث بحضور رضا الغرسلاوي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية الخميس.

وتوجّه رئيس الدولة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بالشكر لكلّ الهياكل الوطنية المتدخّلة في مجال مواجهة الكوارث الطبيعية على حسّها الوطني وجهودها الكبيرة، ونبّه إلى أنه سيقع تحميل المسؤولية كاملة وتطبيق القانون على كلّ من يشارك في افتعال الحرائق “ويساهم في التنكيل بالشعب”.

كما شدّد رئيس الدولة على ضرورة الاستعداد الجيّد لموسم الأمطار والفيضانات، ودعا، في هذا الإطار، إلى التحرك بصفة استباقية عبر الإسراع بالتدخل على مستوى جهر السدود ومجاري الأودية وشبكات التطهير.

واطلع رئيس الدولة، بالمناسبة، على المنظومة المعتمدة لحماية الثروة الفلاحية والغابية والاحتياطات والترتيبات التي تم اتخاذها لمواجهة موجة الحرائق التي تشهدها بعض المناطق ببلادنا والتي شهدت، هذه السنة، ارتفاعا ملحوظا وتسببت في تضاعف المساحات المتضرّرة

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