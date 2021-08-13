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تسجيل 290 حالة وفاة جديدة و2088 إصابة جديدة جراء كورونا

2021/08/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 290 وفاة جديدة بفيروس كورونا من بينها 33 حالة وفاة سجلت يوم 11 أوت الجاري لريتفع بذلك إجمالي عدد الوفايات الى 21600 حالة وفاة منذ ظهور الوباء خلال شهر مارس 2020

وأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد الى أنه تم إحصاء 2088 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات الى 620212 اصابة منذ ظهور الوباء بالبلاد مشيرة الى تسجيل تراجع خفيف في نسب التحاليل الايجابية لتقصي الفيروس لتستقر في حدود 22.33 بالمائة

ولفتت الوزارة الى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد شهد ارتفاعا يوم 11 أوت الجاري حيث بلغ عددهم 5794 متعاف مقارنة بـ3076 متعاف بتاريخ 10 أوت الجاري

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