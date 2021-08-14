هام: أكثر من 860 ألف شاب سيتلقّون تلقيح كورونا.. وهذه التفاصيل



أفادت مستشارة وزير الصحة وعضو لجنة التلاقيح بوزارة الصحة، إيناس العيادي، اليوم السبت 14 أوت 2021، بأنه وقع توجيه أكثر من 860 ألف دعوة عبر الإرساليات القصيرة للفئة العمرية ما بين 18 و39 عاما للحصول على التلقيح خلال اليوم الثاني من عمليات التلقيح المكثف، غدا الأحد.

وقالت العيادي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن وزارة الصحة بصدد إرسال بقية الدعوات عبر الإرساليات القصيرة تباعا باعتبار أن برمجة المواعيد تتطلب بعض الوقت، مشيرة إلى أن الوزارة تتوقع توجيه نحو مليون إرسالية قصيرة للمعنيين بالتلقيح.

وحول آخر الاستعدادات لإنجاح اليوم الثاني من عمليات التلقيح المكثف أكدت العيادي أن وزارة الصحة وجهت الكميات اللازمة من التلاقيح إلى الإدارات الجهوية للصحة، كاشفة في الوقت ذاته عن تنظيم عمليات بيضاء للتلقيح لإحكام تنظيم العملية.

وأشارت إلى الترفيع في عدد مراكز التلاقيح خلال اليوم الثاني من عمليات التلقيح المكثف إلى 402 مركز تلقيح منهم 344 مركز تلقيح خصوصي و58 مركز تلقيح يعمل بصفة قارة في إطار الحملة الوطنية التلقيح لاستيعاب المشاركين في عملية التلقيح.

وشددت العيادي على ضرورة تقيّد الأشخاص الذين تحصلوا على الإرساليات القصيرة بمكان وتوقيت عملية التلقيح، غدا الأحد، واحترام التباعد الجسدي وارتداء الكمامات من أجل حسن سير العملية التنظيمية في كنف السلامة الصحية.

ودعت المسجلين في منظومة التلقيح “إيفاكس” من المنتمين إلى الفئة العمية المعنية بالتلقيح إلى التثبت من وصول الإرساليات القصيرة إلى أرقام هواتفهم لمعرفة موعد ومكان التلقيح أو إدخال الرمز #2021* أو الولوج إلى فضاء المواطن في منظومة “إيفاكس” للحصول على كل المعلومات اللازمة.