المهدية – كورونا: وفاة 5 مصابين وتسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

رصدت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، السبت، وفاة 5 مصابين أصيلي معتمديات قصور الساف (02) وسيدي علوان والسواسي والجم.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ229 عينات تسجيل 72 إصابة جديدة توزعت إلى 18 بالمهدية و17 بملولش و14 بقصور الساف و7 بالسواسي و6 بسيدي علوان و4 ببومرداس و3 بالجم وإصابتين (02) بأولاد الشامخ وإصابة واحدة بالشابة.

وبلغ إجمالي الإصابات بالجهة، منذ ظهور الفيروس، 21605 من بينها 19492 حالة شفاء و633 حالة وفاة و1480 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1628 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليعادل مجموع المنافعين بالتطعيم 127419 مواطنا من بينهم 42744 تلفقوا الجرعة الثانية من التلقيح.