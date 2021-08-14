تطاوين: تسجيل حالتي وفاة ومائة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 48 ساعة الماضية واستعدادات حثيثة لحملة التلقيح غدا الاحد

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال يومي 13و14 اوت الجاري حالتي وفاة جديدتين ناجمتين عن الاصابة بفيروس كورونا بمعتمديتي تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية ، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي الى 462 حالة تتوزع الى 203 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و110 حالات وفاة في تطاوين الجنوبية و 73 في غمراسن و28 في رمادة و15 في بني مهيرة و13 في البئر الاحمر و11 في الصمار و6 في ذهيبة

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة خلال 48 ساعة الماضية 100 اصابة جديدة بفيروس كورونا تتوزع الى 38 اصابة في غمراسن و16 اصابة في كل من ذهيبة ورمادة و09 اصابات في تطاوين الجنوبية و08 اصابات في تطاوين الشمالية و07 اصابات في البئر الاحمر و03 اصابات في كل من بني مهيرة والصمار ، ليرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس الى 11381 اصابة مؤكدة منها 20 مصابا تحت الرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومصابين اثنين في قسم الكوفيد بالمستشفى المحلي برمادة ومصابين اخرين في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن,

كما استعدت الادارة الجهوية للصحة لانجاح الحملة الوطنية للتلقيح للفئة العمرية بين 18 و 39 سنة المقررة ليوم غد الاحد 15 اوت الجاري ،حيث هيات 8 مراكز موزعة على معاهد جميع معتمديات الولاية ، ماعدا المدرسة الاعدادية بالذهيبة التي ستستقبل ممن تمت دعوتهم لتلقى الجرعة الاولى من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد