بنزرت: إقبال محتشم على مراكز التلقيح خلال الساعات الأولى من اليوم الثاني لحملة التلقيح الوطنية المكثّفة

انطلقت، اليوم الأحد، بكافة معتمديات ولاية بنزرت، فعاليات اليوم الثاني للحملة الوطنية للتطعيم المكثّف ضد فيروس “كورونا” المستجد الموجهة للفئة العمرية من 18الى 39سنة ، وأعطيت إشارة انطلاق الحملة من معهد الحبيب ثامر ببنزرت الشمالية بحضور رسمي ومجتمعي متطوع، مع إقبال محتشم للمواطنين المستهدفين بالتطعيم.

وأفاد المدير الجهوي للصحة ببنزرت، جمال الدين السعيداني، في تصريح لـ”وات”، ان الجهة الصحيّة ببنزرت تلقت من قبل وزارة الاشراف 55 الف جرعة لقاح مخصّصة لحملة اليوم، تم توزيعها على المراكز المحلية الـ14 (معدل مركز بكل معتمدية) وتأمينها ضمن مسارات صحية دقيقة، فضلا عن تهيئة المراكز القارة بدار الشباب سيدي سالم ببنزرت المدينة و”الصاسام” بمنزل بورقيبة وماطر لفائدة الطلبة المسجلين بمنصة وزارة التعليم العالي.

وأضاف السعيداني انه تم توجيه حوالي 54 ألفا و586 ارسالية تحديد موعد، واستنفار 600 شخص من الاطارات الطبية وشبه الطبية والادارية النشيطة في القطاع العمومي والقطاع الخاص، والعاملين بصندوق الضمان الاجتماعي الى جانب اعداد هامة من شبكة التطوّع من اهل الاختصاص الطبي بانواعه للمشاركة كل في مهامه في تطعيم المواطنين ضد الجائحة الفيروسي.

يشار إلى ان اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ونظيراتها المحلية بجميع مكوناتها، إلى جانب الصحة العسكرية، وشبكات التطوع المجتمعية، قد استنفرت كل الامكانيات المتوفرة لديها من اجل تأمين كل ظروف النجاح اللوجستي والبشري للحملة من خلال تهيئة مراكز التلقيح، وتنفيذ عمليات بيضاء للغرض، تأمين المراكز المحلية والجهوية صحيا وأمنيا، مع تواصل العمل بقاعة العمليات المركزية بمقر الولاية لتلقي استفسارات المواطنين على الرقم 72431576 ، ومتابعة ادق تفاصيل الحملة.