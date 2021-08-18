قبلي: تسجيل 7 حالات وفاة و396 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الايام الثلاثة الاخيرة

احصت مصالح الادارة الجهوية للصحة بقبلي، 7 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” خلال الايام الثلاثة الاخيرة، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات المصرح به للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة منذ بداية الجائحة الى 440 حالة

كما رصدت ذات المصالح 396 حالة ايجابية للاصابة بالفيروس خلال نفس الفترة، وفق ما اكده رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد، اليوم الاربعاء ل(وات)، وهو ما يرفع اجمالي عدد حالات الاصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء الى 13464 حالة منها 12063 حالة تعافي، فيما لا تزال 961 حالة مصنفة نشطة

ويظهر التحيين الجديد لتوزيع الحالات التي لا تزال مصنفة نشطة بالجهة حسب المعتمديات اضافة الى معدل حدوث الاصابات خلال ال14 يوما الاخيرة على كل 100 الف ساكن بكل معتمدية، وجود 185 حالة نشطة بمعتمدية قبلي الشمالية مع معدل اصابات يقدر ب543 فاصل 1 حالة على كل 100 الف ساكن اضافة الى وجود 133 حالة نشطة بمعتمدية قبلي الجنوبية مع معدل اصابة يصل الى 407 فاصل 9 حالات على كل 100 الف ساكن

كما لا تزال 112 حالة مصنفة نشطة بمعتمدية دوز الشمالية مع معدل حدوث اصابات يقدر ب360 فاصل 6 حالات على كل 100 الف ساكن في حين لا تزال 77 حالة نشطة بمعتمدية دوز الجنوبية التي سجلت معدل اصابة يقدر ب388 فاصل 3 حالات على كل 100 الف ساكن

ولا يزال عدد الحالات النشطة بمعتمديتي سوق الاحد والفوار، ومعدل تواتر الاصابات مرتفعا قياسا بما تشهده بعض المعتمديات الاخرى من انفراج في الوضع الوبائي حيث لا تزال 238 حالة مصنفة نشطة بمعتمدية سوق الاحد التي يصل بها معدل تواتر الاصابات الى 813 فاصل 6 حالات على كل 100 الف ساكن، كما لا تزال 194 حالة مصنفة نشطة بمعتمدية الفوار التي سجلت معدل اصابات يقدر ب1149 فاصل 8 حالات على كل 100 الف ساكن

ولا تزال 19 حالة مصنفة نشطة بمعتمدية رجيم معتوق بمعدل اصابات يقدر ب361 فاصل 4 حالات على كل 100 الف ساكن اضافة الى وجود 3 حالات اخرى نشطة لم يتم الى حد الان تحديد مكانها