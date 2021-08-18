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قابس : انطلاق حملة التلقيح المشتركة بين الصحة العسكرية والادارة الجهوية للصحة بقابس ضد كوفيد 19

2021/08/18 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

انطلقت اليوم في مدينة الزارات من معتمدية مارث وبمناطق العلايا وشط العوامر وليماية التي تتبع هذه البلدية حملة التلقيح ضد كوفيد 19 التي تنظمها على امتداد أسبوع الادارة العامة للصحة العسكرية بالتعاون مع الادارة الجهوية للصحة بقابس.

وذكر المقدّم طبيب سالم بوعمراني لمراسل (وات) أن هذه الحملة تستهدف الأشخاص الذين تفوق سنهم 18 سنة وسيتم خلالها تقديم 7000 جرعة من التلاقيح الخاصة بكل فئة عمرية مبينا أن 20 عنصرا بين أطباء واطارات شبه طبية يشاركون في هذه الحملة الذي يتم إنجازها بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقد عبّر العديد من سكان مدينة الزارات في تصريحات لمراسل(وات ) عن ارتياحهم لتنظيم هذه الحملة التي يسّرت عليهم عملية التلقيح بعد أن جنّبتهم عناء التنقل الى مراكز التلقيح البعيدة عن مقرّات سكناهم ، مؤكّدين قناعتهم التامة بأنه لا يمكن التغلّب على جائحة كورونا الا بالإقبال على التلقيح.

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