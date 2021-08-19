قبلي-كوفيد19: تسجيل 10 وفيات و143 إصابة جديدة

أحصت مصالح الادارة الجهوية للصحة بقبلي 10 وفيات جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” منها ما تم تسجيله خلال الـ24 ساعة الاخيرة ومنها ماهو متراكم من الايام الفارطة، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات المصرح به للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي منذ بداية الجائحة الى حد الآن الى 450 حالة.

كما كشفت ذات المصالح عن رصد 143 حالة اصابة جديدة خلال نفس الفترة، 39 حالة منها تم اثباتها من ضمن 89 عينة خضعت للتحاليل بالمخبر المرجعي للتحاليل الجرثومية بالمستشفى الجهوي بقبلي في حين تم تاكيد باقي الحالات عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية بالجهة او من قبل بعض المخابر الخاصة، وفق ما أكده رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد، اليوم الخميس، لـ”وات”.

وأشار الى أنه بموجب الإصابات الجديدة المسجّلةليرفع بذلك اجمالي حالات الاصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء الـى اليوم الى 13 ألفا و607 حالات منها 12 ألفا و186 حالة تعاف، فيما لا تزال 971 حالة مصنّفة نشطة.

ويظهر التحيين الجديد لتوزيع مختلف الحالات المسجلة بالجهة، حســـب المعتمديات، رصد إجمالي 3059 اصابة الى حد الان بمعتمدية قبلي الشمالية تعافت منها 2785 حالة فيما لا تزال 205 حالات مصنفة نشطة مع تسجيل 69 وفاة، كما سجــلت معتمدية قبلي الجنوبية 2798 اصابة تعافت منها 2574 حالة فيما لا تزال 148 حالة مصنّفة نشطة مــع تسجيل 76 وفاة.

وسجلت معتمدية دوز الشمالية، الى حد الآن، 2638 اصابة مؤكدة منها 2420 حالة تعاف فيما لا تزال 106 حالات مصنّفة نشطة مع تسجيل 112 وفاة، في حين رصدت بمعتـمدية دوز الجنوبية 1192 اصابة بالفيروس منذ ظهور الوباء الى حدود اليوم منها 1054 حالة تعاف و69 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 69 وفاة، اما بمعتمدية سوق الاحد فقد تم احصاء 2457 اصابة منها 2127 حالة تعاف و244 حالة لا تزال مصنّفة نشطة مــع تسجيل 86 وفاة.

وسجلت معتمدية الفوار بدورها 1336 اصابة مؤكدة منذ ظهور الوباء الى اليوم منها 1124 حالة تعاف في حين لا تزال 178 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 34 وفاة، اما بمعتمدية رجيم معتوق فقد تم التاكد من 124 حالة ايجابية منذ ظهور الجائحة الى اليوم تعافت منها الى حد الان 101 حالة، فيما لا تزال 19 حالة مصنّفة نشطة إلى جانب تسجيل 4 وفيات، بالاضافة الى وجود 3 حالات اخرى لم يتم بعد تحديد مكانها منها حالتين نشطتين.

يشار الى ان المؤشر التراكمي للاصابات المسجل بولاية قبلي خلال الـ14 يوما الاخيرة يصل الى حدود 574.7 حالة على كل 100 الف ساكن.