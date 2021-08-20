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أمر رئاسي يقضي بإنهاء مهام كاتب عام هيئة مكافحة الفساد أنور بن حسن

2021/08/20 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة ، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن.
وسيتولّى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح هيئة مكافحة الفساد وذلك بصفة وقتية.
وتم اليوم إخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفيها وسط حضور أمني.

من جانبها أكدت منظمة “أنا يقظ”، استغرابها “القرار المفاجئ” والصادر عن وزير الداخلية بمحاصرة مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والآمر بإخلائه، (من قبل أعوان الأمن)، “دون تقديم أي تفاصيل أو بيان أسبابه”.

يذكر انه تم تكليف أنور بن حسن كاتب عام هيئة مكافحة الفساد بمباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها تأمين السير العادي لمصالح الهيئة بصفة وقتية وذلك بعد أن عينت رئاسة الحكومة يوم 7 جوان الماضي القاضي عماد بن الطالب علي، رئيسا للهيئة خلفا لعماد بوخريص وإثر قرار مجلس القضاء العدلي إنهاء إلحاق جميع القضاة العدليين بالهيئات.

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