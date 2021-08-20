توننداكس” ينهي آخر حصة من الأسبوع مرتفعا ب 1ر0 بالمائة

أقفل المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس “توننداكس” حصّة الجمعة، على ارتفاع طفيف بنسبة 1ر0 بالمائة عند النقطة 92ر7322، وسط معاملات ناهزت 8ر3مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

واتسمت الحصة بإنجاز معاملة كتلة اسهم لبنك الأمان بقيمة 1 مليون دينار، وشملت 5 آلاف سهم بسعر موحد بلغ 20 دينار .

وعاد احسن أداء الى سهم “نيو بادي لاين” الذي زاد بنسبة 3ر4 بالمائة وسعر 620ر5 دينار محققا تداولات بقيمة 115 الف دينار. وشهد المختص في صناعة الملابس الذكية، نتائج ممتازة في السداسي الاول من سنة 2021، إذ زاد رقم معاملاته بما يزيد عن الضعف مقارنة بالسداسي الاول من سنة 2020، ليقارب 4 ملايين دينار، كما تحول الناتج الصافي من 27 الف دينار، نهاية جوان 2020، الى 4ر1 مليون دينار موفى جوان 2021

وواصل سهم شركة البطارية التونسية “اسد” نسقه التصاعدي، ليرتفع بنسبة 2ر4 بالمائة وسعر 730ر5 دينار ومعاملات بقيمة 235 الف دينار. وتحقق الشركة في هذا المستوى اداء سنويا بنسبة 29 بالمائة

في المقابل، عرفت الشركة العقارية التونسية السعودية، اسواء اداء دون ان يكون محل تداول، ليتقهقر السعر بنسبة 2ر4 بالمائة وسعر 270ر2 دينار

كما جاء سهم “اوفيس بلاست” ضمن قائمة اكبر الخاسرين، ليفقد ما قدره 4ر2 بالمائة وسعر 620ر1 دينار وسط مبادلات هزيلة في حدود 5 الاف دينار

وكان اداء سهم “بنك الأمان” الاكثر حيوية منهيا الحصة دون تغيير بسعر 240ر21 دينار فيما استقطب معاملات تفوق 1 مليون دينار، اي ما يمثل 26 بالمائة من اجمالي المعاملات للحصة.