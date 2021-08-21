صفاقس -كوفيد 19: تسجيل 8 وفيات و127 اصابة جديدة مقابل 13 حالة شفاء

سجّلت ولاية صفاقس، خلال الساعات الـ24 الاخيرة، 8 وفيات بسبب الاصابة بفيروس “كورونا”، و127 اصابة جديدة، مقابل تماثل 13 شخصا للشفاء، والتي أظهرتها نتائج 541 تحليلا مخبريا، أنجزت، أمس الجمعة، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وبعدد من المخابر الخاصة، أي بنسبة تحاليل ايجابية بلغت 23.47 بالمائة.

وباحتساب هذه الحصيلة المحيّنة، الواردة في البلاغ اليومي للادارة الجهوية للصحة، الصادر، اليوم السبت، يرتفع مجمل الوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية بالجهة، الى 1569 وفاة، ومجموع الاصابات الى 51 ألفا و774 اصابة، من بينها 48 ألفا و619 حالة شفاء.

وفي ما يتعلّق بطاقة استيعاب المستشفيات والمصحات الخاصة لمرضى كوفيد19، تشير المعطيات الواردة في ذات البلاغ، الى ان 29 مصابا بالوباء يقيمون حاليا باقسام العناية المركزة، و207 مصابين بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، بينما يقيم 51 مصابا بالمصحات الخاصة.

وبخصوص تقدّم الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19″، كشف تقرير الادارة الجهوية للصحة ليوم أمس أن العدد الجملي للمنتفعين بالتلاقيح بمختلف المراكز بالجهة، قد بلغ 536 ألفا و270 منتفعا، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس 2021 .