نابل: تسجيل 8 حالات وفاة و129 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل 8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد من بينها 4 حالات وفاة بتاريخ أول أمس الخميس، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي في تصريح لصحفية (وات)

وأوضح المصدر ذاته، السبت، أن مجموع الوفيات ارتفع ليبلغ مجموع الوفيات 1344 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، مشيرا الى تسجيل 129 إصابة جديدة بالفيروس على إثر القيام ب834 تحليلا مخبريا بالمخابر العامة والخاصة والعيادات للتقصي حول الفيروس حيث بلغت نسبة التحاليل الإيجابية قدرت ب15 بالمائة

وأبرز أن مجموع الحالات النشيطة ارتفع ليبلغ 1470 حالة من مجموع 46649 حالة مكتشفة منذ بداية الجائحة في حين بلغ عدد الحالات التي تجاورت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد 43839 حالة

وأشار السليمي إلى أن عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية تقلص ليبلغ 96 حالة إيواء بنسبة استغلال أسرة الاوكسيجين قدرت ب43 بالمائة بالقطاع العام و41 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الانعاش بالقطاع العام 100 بالمائة مقابل 40 بالمائة بالقطاع الخاص