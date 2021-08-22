قابس: تسجيل حالة وفاة واحدة و73 إصابة جديدة بكورونا

أفاد المدير الجهوي للصحة بقابس، رياض الشاوش، مراسل “وات”، بأنه تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تسجيل حالة وفاة جديدة (01) بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات بهذا الفيروس في الجهة، إلى 595 وفاة.

وأوضح الشاوش أن الإدارة الجهوية للصحة بقابس تلقت نتيجة 261 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا، وأن 73 من هذه التحاليل كانت نتيجتها ايجابية وأثبتت إصابة أصحابها بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 26 إصابة بقابس الجنوبية و18 إصابة بوذرف و08 إصابات بقابس الغربية و07 إصابات بالمطوية و06 إصابات بمنزل الحبيب و05 إصابات بمارث وإصابة واحدة (01) بكل من الحامة ومطماطة الجديدة وقابس المدينة.

وذكر أن العدد الجملي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، والذين تجاوزوا مرحلة العدوى وغير الحاملين للأعراض السريرية، بلغ إلى حد اليوم 18877 شخصا، من بين 20104 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ 1226 حالة، تتوزع الى 467 حالة بقابس الجنوبية و125 بوذرف و115 بكل من قابس المدينة ودخيلة توجان ومطماطة الجديدة و86 حالة بقابس الغربية و77 بمارث و49 بالحامة و47 بالمطوية و18 بمنزل الحبيب و10 حالات بغنوش وحالتين (02) بمطماطة.

وتبلغ نسبة الاختطار لفيروس كورونا في ولاية قابس 306 إصابة لكل 100 ألف ساكن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يتم ايواؤهم بأقسام كويفد ـ19 بمختلف مستشفيات الجهة ومصحاتها، 79 مريضا ومريضة من بينهم 11 مريضا يقيمون بوحدة الإنعاش بقسم كوفيد ـ19 بالمستشفى الجامعي بقابس.