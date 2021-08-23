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منوبة: حجز طن من البطاطا في مخزن منزلي بالدندان

2021/08/23 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تمكّن أعوان مركز الشرطة البلدية بالدندان، من ولاية منوبة، اليوم الاثنين، بالتعاون مع أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة، من حجز1 طن من البطاطا في مخزن صغير بمنزل بالدندان.

وأوضح رئيس مركز الشرطة البلدية، الرائد عبد المجيد عرفة، لـ”وات”، أنه في إطار التصدي للمضاربة والاحتكار في المواد الأساسية وتكثيف الرقابة في الغرض، تم تعقب شاحنة محملة بالبطاطا اتجهت إلى مخزن بمنزل خاص، وبتفتيشه بموجب إذن من النيابة العمومية، تم العثور على الكمية المذكورة.

وبالتنسيق مع المراقبة الاقتصادية، تم حجز كمية طن واحد من البطاطا، وتحرير محضر في الغرض من أجل الاحتكار وعدم احترام المسالك القانونية للتوزيع، وذلك في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للإسراع في ضخ هذه الكميات بالمسالك المنظمة.

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