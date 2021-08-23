انخفاض ملحوظ في نسسبة إشغال أسرّة الكوفيد بالمستشفى المحلي في طبربة ومعهد القصاب منوبة

انخفضت نسبة إشغال الأسرّة بمرضى “كوفيد” بالمستشفى المحلي بطبربة وقسم الكوفيد بمعهد القصاب بولاية منوبة الى اقل من 20 بالمائة ، والتي استقرّت فى شهر جويلية والاسبوعين الاولين من اوت الجاري بين 90 و أكثر من مائة بالمائة ، أذ لم يظل بقسمي الكوفيد وقسم الاستعجالي بطبربة سوى 06 أسرّة فقط لمرضى كوفيد من جملة 50 سريرا ، كما انخفضت نسبة اشغال الاسرة بمعهد القصاب الى 08 مرضى فقط بقسم الكوفيد ومريض بقسم الانعاش وفق معطيات إدارتي المؤسستين الصحيتين.

ويأتي هذ الانفراج، بعد انتهاء أشغال المستشفى الميداني المغربي بمعهد القصّاب وتسلّمه جاهزا منذ نهاية جويلية المنقضي ، مع تواصل عملية انتداب الاطار الصحي والعملة به من قبل وزارة الصحة والادارة الجهوية للصحة.

وشهدت ولاية منوبة امس الاحد حالة وفاة وحيدة مسجّلة في طبربة ، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة الى 966 حالة منذ بداية الجائحة، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة اليوم الاثنين.

ورصدت في الجهة 22 حالة اصابة جديدة ليبلغ بذلك عدد الحالات النشطة 635 حالة منها 58 حالة محل ايواء بقسمي الكوفيد بالقصاب والمستشفى المحلي في طبربة.

وسجّلت الجهة أيضا 80 حالة شفاء ،ليرتفع عدد حالات الشفاء الجملي الى 26862 حالة، من جملة 28463 حالة اصابة ، منذ انتشار الجائحة .

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على طبربة ( 167حالة) ومنوبة (117 حالة) تليها المرناقية (99 حالة ) ووادي الليل (92 حالة) ثم الجديدة (90 حالة) و برج العامري(21 حالة)، والبطان( 10 حالات).

ن ع