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وزارة التعليم العالي تعيد فتح باب التسجيل للحصول على اللتلقيح ضد كورونا لفائدة كافة مكوّنات الأسرة الجامعية

2021/08/23 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، عن إعادة فتحها للمرة الثالثة باب التسجيل عبر المنصّات الخاصة بالتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 لفائدة كافة مكوّنات الأسرة الجامعية من طلبة وإطار تدريس وموظفّين.

ودعت الوزارة في بلاغ لها، في إطار الاستعداد للعودة الجامعية، كافة المعنيين بالتلقيح من إطار تدريس وموظفين وعملة بالإدارة المركزية والجامعات التونسية والمؤسسات الجامعية العمومية والخاصة ومخابر البحث وجميع الادارات التابعة للوزارة إلى الولوج إلى المنصة الخاصة بالتسجيل حتّى يتمكّنوا من الحصول على التلقيح.

وأوردت في ذات البلاغ الرابط الخاص بتسجيل إطار التدريس والموظّفين والعملة بمؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة والبحث العلمية كالتالي :
https://vaccin.mes.rnu.tn/ens-sup

وجددت الوزارة تذكيرها بضرورة التسجيل المسبق بمنظومة “ايفاكس” للتلقيح ضد كورونا، إضافة إلى ضرورة تعمير البيانات بكلّ دقّة خاصّة في ما يتعلّق برقم بطاقة التعريف الوطنية والرمز الخاص بكل شخص على منظومة “ايفاكس”.

ويذكر أن الوزارة كانت قد دعت منذ مطلع أوت الجاري، المعنيين بالتلقيح من الطلبة واطار التدريس بالجامعات العمومية والخاصة إلى التسجيل على الروابط المحدثة من أجل تلقي التلقيح المضاد لكورونا.

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