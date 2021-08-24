باجة-كوفيد19: تسجيل 8 وفيات جديدة خلال 5 أيام

ارتفع اجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس “كورونا” بولاية باجة الى 604 وفيات بعد تسجيل 8 وفيات جديدة خلال الأيام الخمسة الأخيرة (بين يومي 19 و23 اوت الجاري) والتي جد 5 منها بالمستشفى الجهوي بباجة.

وانخفضت نسبة اشغال اسرة “كوفيد19” بمستشفيات الجهة إلى غاية امس الاثنين الى 60 بالمائة مقارنة بنسبة 69 بالمائة يوم 19 اوت، وهي النسبة الاقل التى يتم تسجيلها منذ اسابيع.

هذا ورصدت المصالح الصحية بالجهة امس ايضا 104 إصابات جديدة بالوباء أغلبها بمعتمدية نفزة بـ38 حالة، ومدينة باجة وضواحيها بـ24 حالة، وتبرسق بـ22 اصابة، فيما تتوزع بقية الاصابات على قبلاط بـ6 اصابات)، ومجاز الباب بـ5 اصابات، لتصل جملة الحالات الايجابية المسجلة منذ بداية عمليات التقصي حول الفيروس بباجة الى 17 ألفا و497 حالة من جملة 39 ألفا و878 تحليلا منجزا.

من جهة أخرى فاقت نسبة التعافي من الفيروس 91 بالمائة حيث سجل تعافى 15 ألفا و994 شخصا بالجهة، حسب احصائيات تحصلت عليها “وات” من الادارة الجهوية للصحة .