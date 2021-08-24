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وزارة التربية تفتح موقع خاص بتحديد الاختيارات الفردية للناجحين في مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية بصفة استثنائية

2021/08/24 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت وزارة التربية ، اليوم الثلاثاء، عن فتح الموقع الخاص بتحديد الاختيارات الفردية الخاصة بالتلاميذ الناجحين في مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية دورة جوان 2021، والذين لم يتمكنوا من الالتحاق بإحدى هذه المدارس، وذلك في حدود طاقة الاستيعاب المتبقية، وبصفة استثنائية، بداية من يوم غد الأربعاء.

ويمكن للناجحين في هذه المناظرة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، الولوج إلى الموقع الالكتروني www.edunet.tn بداية من غدا الأربعاء 25 أوت 2021 الى غاية يوم 21 أوت 2021 من أجل الالتحاق بإحدى الإعداديات النموذجية .

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