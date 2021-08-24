سمير ديلو: “حل المكتب التنفيذي للنهضة استبق قرارات الاستقالة”

اعتبر سمير ديلو القيادي بحركة النهضة والنائب بالبرلمان المجمد اليوم الثلاثاء 24 اوت 2021 ان القرار الذي اتخذه رئيس الحركة راشد الغنوشي مساء يوم امس والقاضي بحل المكتب التنفيذي “سليم في عمقه رغم انه جاء بصفة متأخرة مستدركا بالتشديد على ان طريقة اتخاذه خاطئة.

واكد ديلو في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام ” انه تم اتخاذ قرار الحل “بشكل موش باهي ويضرب الثقة بين مجموعة قيادات الحركة” مبرزا ان بعضهم كان قد عبر عن نيته في الاستقالة وان البعض الاخر استقال اصلا”.

واضاف انه تم الاعلان عن حل المكتب التنفيذي بشكل استباقي بدل التفاعل مع تلك الاستقالات واصفا ذلك بـ”المسألة غير الجيدة”.

وابرز ديلو انه تم منذ يوم 25 جويلية المنقضي مطالبة رئيس الحركة باستخلاص العبرة من الرسائل التي وجهت للنهضة سواء من خلال التحركات ( الاجتجاجات) او التفاعل مع القرارت التي اعلن عنها رئيس الجمهورية.

ولفت الى ان “التفاعل لا يكون بالخطاب فقط وانما بالسياسات والمؤسسات والقيادات والوجوه والصورة وكل شيء” مؤكدا انه كان هناك قبول للنقد مستدركا بانه كانت هناك في المقابلة “مماطلة كبيرة “في التنفيذ مذكرا بانه مر الان حوالي شهر.