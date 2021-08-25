سليانة : تسجيل حالتي وفاة و130 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية سليانة، أمس الثلاثاء حالتي وفاة و130 إصابة جديدة، ارتفعت بموجبها الحصيلة الوبائية بالجهة إلى 501 حالة وفاة و 14 ألفا و 454 إصابة، وفق آخر تحيين صادر عن الادارة الجهوية للصحة في سليانة.

وتتوزع إلاصابات الجديدة، حسب المعتمديات، إلى 25 بالروحية و23 بسيدي بورويس و21 بسليانة المدينة و17 بكسرى و14 بمعتمديتي الكريب وقعفور و12 بمكثر وإصابتين بمعتمديتي برقو و بوعرادة.

ويبلغ حاليا عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي في سليانة 18 حالة من بينها 3حالات بقسم الانعاش، فيما يبلغ عدد المقيمين بالمستشفيات المحلية 38 مصابا.