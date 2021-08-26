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سيدي بوزيد: انتفاع 88 ألفا و961 شخصا بالجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا”

2021/08/26 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد، إلى حدود أمس الاربعاء، 88 ألفا و961 شخصا من أبناء الجهة، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19” في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأشار نصيبي، في تصريح لـ(وات)، اليوم الخميس، إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة بلغ 32 ألفا و102 فردا، وعدد الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغت 160 حالة وكانت أغلبها أعراض طفيفة.

وذكر أن عدد المواطنين من ولاية سيدي بوزيد الذين بادروا بالتسجيل في منظومة “إيفاكس” لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 167 ألفا و491 شخصا، حسب آخر تحيين لمنصة التلاقيح.

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