النادي الافريقي: رفع عقوبة المنع من الانتداب رسميا

اعلن يوسف العلمي رئيس النادي الافريقي انه تم رسميا رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد خلاص الديون لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وتوجه رئيس النادي في فيديو تم نشره اليوم الخميس على الصفحة الرسمية للنادي الافريقي بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بالشكر الى كل من ساهم في خلاص الديون من جمهور ومستشهرين ولجنة قانونية.

واوضح ان الهيئة المديرة سعت منذ فيفري الماضي الى غلق الملفات الحارقة التي كانت تهدد كيان النادي من خلال خصم النقاط والتدحرج الى الاقسام السفلى على غرار ملف مختار بلخيثر واللاعبين الكامرونيين وعملت على غلق الملفات حسب الاولويات الى ان نجحت اليوم في خلاص الديون ورفع عقوبة المنع من الانتداب.

وقال العلمي ان النادي الافريقي عاد اليوم الى العمل بشكل طبيعي مؤكدا في النفس الوقت على ضرورة مواصلة العمل في كنف التناغم والانسجام بين الهيئة والجمهور حتى يسترجع الفريق هبته وبريقه واشعاعه.