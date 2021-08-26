قابس : تسجيل حالة وفاة و99 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

كشف مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، يحي حمدي، اليوم الخميس، عن تسجيل حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفع بموجبها إجمالي الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 602 وفاة.

وأوضح يحي، في تصريح لـ”وات”، أن الادارة الجهوية للصحة بقابس تلقت نتائج 299 تحليلا أجريت على عينات يشتبه في إصابة أصحابها بفيروس “كورونا”، جاءت 99 منها إيجابية وتتوزع الى 38 اصابة بالمطوية، و34 بوذرف، و15 بدخيلة توجان، و3 اصابات بكل من قابس الجنوبية ومنزل الحبيب، واصابتين بغنوش، واصابة واحدة بكل من الحامة، ومارث، وقابس المدينة، وقابس الغربية.

وأضاف أن العدد الجملي للمصابين بالوباء بالجهة قد بلغ منذ بداية الجائحة 20 ألفا و355 شخصا منهم 19 ألفا و623 تماثلوا للشفاء، فيما يبلغ عدد الحالات النشيطة حاليا 731 حالة تتوّزع الى 260 حالة بقابس الجنوبية، و87 بوذرف، و72 بقابس المدينة، و62 بقابس الغربية، و59 بكل من المطوية، ومطماطة الجديدة، و45 بمارث، و43 بدخيلة توجان، و16 بمنزل الحبيب، و14 بغنوش، و12 حالة بالحامة.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوية لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 184 اصابات لكل 100 الف ساكن، فيما يبلغ عدد المرضى الذين يقيمون حاليا بأقسام “كوفيد 19” بمختلف مستشفيات الجهة ومصحاتها 73 مريضا من بينهم 9 مرضى يقيمون بوحدة الانعاش بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجامعي بقابس .