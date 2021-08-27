أريانة: مداهمة مخزن عشوائي بسيدي ثابت وحجز 11.088 قارورة مياه معدنية

في اطار التصدّي لعمليات المضاربة والاحتكار تمكنت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة باريانة عشية اليوم الجمعة، بالاشتراك مع مصالح الحرس البلدي باريانة من مداهمة مخزن عشوائي بمنطقة سيدي ثابت وحجز 11.088 قارورة مياه معدنية سعة 1.5 لتر تحمل علامة تجارية معروفة حجزا فعليا من اجل الاحتكار و المضاربة، وفق ما أكّده لــ(وات) فتحي خضاورية المدير الجهوي للتجارة بأريانة.

وتمّ وفق ذات المصدر تحرير محضر بحث في الغرض ضد المخالف و متابعة الأبحاث للكشف عن بقية الضالعين في هذه العملية، كما سيتم توجيه هذه الكميات نحو المسالك المنظمة .