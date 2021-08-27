توننداكس ينهي حصة الجمعة متراجعا بنسبة 0ر4 بالمائة

أقفل المؤشر المرجعي لبورصة تونس “توننداكس” حصّة، الجمعة، متراجعا بنسبة 4ر0 بالمائة ليدرك النقطة 42ر7348 وسط مبادلات ضئيلة، ناهزت 5ر3 مليون دينار، وفق مؤشرات الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق المالية”.

وسجلت الحصة مبادلات في شكل كتل لسهم شركة صنع المشروبات بتونس بقيمة 3ر1 مليون دينار (65660 سهم بسعر 500ر19 الواحد).

وحقق سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب أفضل آداء خلال الحصّة، إذ تمكن من تحقيق زيادة بنسبة 3ر5 بالمائة وليقفل على سعر 740ر4،دينار فيما بلغت قيمة المبادلات على السهم 55 ألف دينار.

وكان سهم مجمع وان تاك من بين الأسهم الأكثر تطورا خلال الصحة متقدما بنسبة 3ر4 بالمائة وليقفل على سعر 700ر12 دينار، وسط حجم مبادلات فاق 1 مليون دينار.

وسجّل سهم شركة المغرب الدولي للاشهار اسوأ اداء خلال الحصّة، بعد تراجع سعره بنسبة 6ر4 بالمائة ليقفل على 210ر0 دون تسجيل أي معاملات.

وتقهقر سعر سهم الشركة العصرية للحزف بنسبة 1ر1 بالمائة وليقفل على سعر 890ر0،وسط مبادلات قدرت ب 83 ألف دينار خلال الحصّة.

واستحوذ سهم شركة صنع المشروبات بتونس على نصف مبادلات الحصة بقيمة 6ر1 مليون دينار، ولينهي السهم الحصة متطورا ب 9ر0 بالمائة وسعر 690ر18 دينار.