المنستير: 4 وفيات و152 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد

ارتفع العدد الجملي لوفيات فيروس كورونا بولاية المنستير خلال الفترة مارس 2020-25 أوت 2021 إلى 868 وفاة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدة بمعتمدية المنستير وحالة وفاة بمعتمدية بني حسان ومثلها بمعتمدية المكنين بتاريخ 25 أوت الجاري ، وتطور مجموع الإصابات خلال ذات الفترة إلى 38 ألفا و52 إصابة من بينها 152 إصابة جديدة وفق ما نشرت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير بصفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.

وتوزّعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 28 إصابة بالمنستير، و25 إصابة بجمال، و19 إصابة بقصر هلال، و18 إصابة بالمكنين، و14 إصابة ببنبلة، و13 إصابة بصيادة لمطة بوحجر في حين تراوحت الإصابات ببقية المعتمديات بين إصابة واحدة و9 إصابات بالبقالطة.

وارتفع عدد الحالات النشطة 2541 حالة بالجهة إلى غاية 25 أوت الجاري، وتبلغ النسبة الجهوية لإشغال أسرة “كوفيد” بالمؤسسات الصحية العمومية والمصحات الخاصة 35 فاصل 7 في المائة إلى غاية 25 أوت الجاري.

وتواصل ارتفاع عدد الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير في الأسبوعين الماضيين وإلى غاية 25 أوت الجاري ليبلغ 293 إصابة مقابل 267 إصابة إلى غاية 24 أوت الجاري. وسجل على مستوى 11 معتمدية تطورا في الإصابات التي تراوحت بين 540 إصابة بمعتمدية البقالطة و202 من الإصابات بمعتمدية قصيبة المديوني لكلّ 100 ألف ساكن.

وسجّل في المقابل خلال الأسبوعين المنصرمين وإلى غاية 25 أوت الجاري تراجع في الإصابات بمعتمدية الساحلين إلى 189 إصابة مقابل 196 إصابة إلى غاية 24 أوت الجاري، وبمعتمدية بني حسان إلى 186 إصابة مقابل 193 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن إلى غاية 24 أوت الجاري.

وحافظت ولاية المنستير وجميع معتمدياتها على مستوى اختطار مرتفع جدّا.

وأفادت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير من ناحية أخرى أنّ العدد الجملي لحالات التعافي بالجهة الصحية بالمنستير تطور منذ مارس 2020 وإلى غاية 25 أوت الجاري إلى 34 ألفا و643 حالة شفاء من بينها 147 حالة تعافي إضافية. وارتفع مجموع الملقحين منذ 13 مارس 2021 وإلى غاية 26 أوت الجاري إلى 199 ألفا و647 شخصا من الذين تلقوا الجرعة الأولى أي 33 فاصل 20 في المائة من مجموع سكان ولاية المنستير في حين بلغ عدد الذين تلقّوا الجرعة الثانية من التلقيح 84 ألفا و832 شخصا أي 14 فاصل 11 في المائة.