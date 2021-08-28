المهدية : تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 72 مصابا

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية، التي أجريت على 448 عينة، السبت، تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 72 مصابا مقابل حالة وفاة واحدة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 51 بملولش و17 بالمهدية و13 بقصور الساف و7 بالشابة و4 بالجم وإصابة واحدة بسيدي علوان.

وارتفع إجمالي الإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء، إلى 23540 من بينها 20926 حالة شفاء و679 حالة وفاة و1935 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1073 مواطنا، اليوم، جرعة تلقيح ضد الفيروس التاجي ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 156849 من بينهم 48650 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.