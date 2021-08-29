نابل: 22 بالمائة نسبة الإقبال على التلقيح ضد فيروس كورونا إلى حدود الساعة الرابعة مساء

بلغت نسبة إقبال المدعويين لليوم الثالث المفتوح للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بمختلف مراكز التلقيح بولاية نابل 22 بالمائة من العدد الجملي للمعنيين بالتلقيح وذلك إلى حدود الرابعة مساءا، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للصحة بنابل رجاء مشيرقي محفوظ في تصريح لصحفية (وات)

وأضافت مشيرقي، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعات التطعيم بلغ 23 الفا و 855 شخصا من بينهم 17390 من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق و6465 من الفئة العمرية 17 سنة، معتبرة ان نسبة الإقبال على عملية التلقيح ضعيفة.

ويقدر عدد الأشخاص المدعويين للتلقيح خلال اليوم الثالث المفتوح للتلقيح بولاية نابل 110 آلاف شخص مسجلين بمنظومة التلقيح من بينهم 35 ألفا من الفئة العمرية 15 – 17 سنة و75 ألفا من الفئة العمرية 40 سنة فما وفوق

وقد خصصت الإدارة الجهوية للصحة بنابل 29 مركز تلقيح بكافة معتمديات الجهة لاسيما وأنه تم في بعض المعتمديات تخصيص مراكز تلقيح للفئة العمرية 15-17 سنة ومراكز خاصة بالفئة العمرية 40 سنة فما فوق حيث تم تحديد مسار خاص بل فئة عمرية بالمراكز التي تضم مركز تلقيح واحد