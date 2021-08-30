قبلي: تسجيل 7 حالات وفاة و179 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

كشفت مصالح الادارة الجهوية للصحة بقبلي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 07 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” نهاية الاسبوع المنقضي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة الى 478 حالة.

ورصدت ذات المصالح خلال نفس الفترة، وفق ما أكده رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة، علي الحداد ل(وات)، 179 اصابة اضافية بالفيروس، منها 60 حالة تم اثباتها من بين 193 عينة خضعت للتحاليل بالمخبر المرجعي للتحاليل الجرثومية بالمستشفى الجهوي بقبلي.

وتقدر بذلك نسبة الحدوث بـ30 بالمائة من مجموع العينات، ليرتفع بذلك اجمالي حالات الاصابة المؤكدة منذ ظهور الوباء الى 14511 حالة، منها 13227 حالة تعافي، فيما لا تزال 758 حالة مصنفة نشطة.

ويظهر التحيين الجديد لتوزيع الحالات التي لا تزال مصنفة النشطة حسب المعتمديات، وجود 156 حالة بمعتمدية قبلي الشمالية، الى جانب 154 حالة بمعتمدية قبلي الجنوبية، فضلا عن تواصل وجود 80 حالة نشطة بمعتمدية دوز الشمالية، و48 حالة بمعتمدية دوز الجنوبية.

ولا تزال 168 حالة نشطة بمعتمدية سوق الاحد، و167 نشطة بمعتمدية الفوار، الى جانب 23 حالة بمعتمدية رجيم معتوق، بالاضافة الى وجود 10 حالات نشطة لم يتم الى حد الان تحديد مكانها.

يشار ان المؤشر التراكمي لحدوث الاصابات المسجل بولاية قبلي تراجع خلال 14 يوما الاخيرة الى 477 حالة على كل 100 الف ساكن بعد ان كان في حدود 600 حالة على كل 100 الف ساكن خلال الاسبوع الماضي.