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كميات الامطار المسجلة في عدد من مناطق البلاد

2021/08/30 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجل عدد من المناطق التونسية، خلال الـ24 ساعة الماضية، نزول كميّات متفاوتة من الامطار، كانت بحساب المليمتر كما يلي:
ولاية نابل
نابل 2
ولاية القيروان
عين جلولة 1 سد الهوارب 18 سيدي سعد 1 الشبيكة 13 حفوز 21 العلا 4
القيروان المحطة 36 نصر الله 1 القيروان المندوبية 23
ولاية سوسة
سيدي الهاني 27 هرقلة 4 المسعدين 50 أكودة 16 القلعة الكبرى 7 القلعة الصغرى 30 مساكن 45 حمام سوسة 11 سوسة الشمالية 33
ولاية المنستير
الساحلين 33 بنبلة 16 قصيبة المديوني 10 جمال 12 بني حسان 10 طبلبة 1 صيادة لمطة يوحجر 4 المكنين 6 الوردانين 36 البقالطة 1 زرمدين 14 قصر هلال 4 مطار المنستير 23 المنستير المدينة 19 معتمر 35
ولاية المهدية
قصور الساف 1 سيدي علوان 1 السواسي 1 المهدية الميناء 1 الشابة 4 أولاد الشامخ 7 المهدية هيبون 2 ملولش 3
ولاية القصرين
القصرين 1
ولاية سيدي بوزيد
سيدي بوزيد 1 منزل بوزيان 26 سيدي علي بن عون 24
ولاية صفاقس
الصخيرة 2 المحرس 1 بئر علي 4 طينة 2

أهم الظواهر الجوية خلال الـ24 ساعة الفارطة:
تساقط البرد بكل من القلعة الكبرى والقلعة الصغرى بولاية سوسة وبمعتمر من ولاية المنستير وبسيدي علي بن عون ومنزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد

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