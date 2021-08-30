وزارة الصحة 61 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا و2165 إصابة مكتشفة يوم 28 أوت الجاري

سجلت وزارة الصحة 61 حالة وفاة إضافية جراء كوفيد 19 من بينها 21 حالة مصرّح بها أوليا يوم 28 أوت الجاري، وأكدت التحاليل اكتشاف 2165 إصابة جديدة بالفيروس التاجي في ذات التاريخ، حسب المعطيات الاحصائية التي تضمنها البلاغ اليومي للوزارة حول تطورات الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا في تونس.

وتراجعت حسب هذه الاحصائيات نسبة التحاليل الايجابية إلى 17.62 بالمائة، وارتفع في المقابل عدد الوفيات إلى 23430 حالة وفاة بعد أن كانت في اليوم السابق في حدود 23369 حالة وفاة.

كما ارتفع عدد الإصابات المكتشفة منذ بداية انتشار الفيروس بتونس في مارس 2020 إلى 662752 إصابة تعافى منهم 610878 متعافيا.

ويقيم، حسب البلاغ ، حاليا، 2702 مصابا بالفيروس بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة و514 مصابا بأقسام الانعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص فيما يخضع 123 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.