تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

نقابة الصحفيين تدعو رئاسة الجمهورية لاحترام حرية الصحافة والحق في النفاذ للمعلومة

وزارة النقل تسخر ما لا يقل عن 70 حافلة لتأمين النقل مجانا في الموعد الثالث لعمليات التلقيح المكثف ضد كوفيد-19

بامكان البالغين 40 سنة فأكثر غير مسجلين في “ايفاكس” تلقي التلقيح في اليوم المفتوح الثالث للتلقيح المكثف ضدّ كورونا يوم الأحد 29 أوت 2021

وزارة الصحة: تسجيل تراجع في نسب التحاليل الايجابية لتبلغ 16.35 بالمائة يوم 29 اوت الجاري

2021/08/31 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أن نسبة التحاليل الإيجابية تراجعت لتصل الى 16.35 بالمائة في المقابل ارتفع اجمالي عدد الوفايات منذ ظهور الجائحة خلال مارس 2020 ليصل الى 23451 حالة وفاة بعد أن كانت يوم 28 أوت الجاري 23430 حالة وفاة

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جراء كورونا من بينها 7 حالات وفاة مصرح بها أوليا يوم الأحد 29 أوت الجاري و1282 اصابة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة

وبحسب بلاغ وزارة الصحة يقيم حاليا 2701 مصابا بالفيروس بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة و513 مصابا بأقسم الانعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص ويخضع 117 مصابا الى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn