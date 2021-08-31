سمير الوافي يكشف حقيقة التدوينة المثيرة للجدل لرضا المكي

أكد الاعلامي سمير الوافي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن ما تمّ تداوله بخصوص مطلب رضا شهاب المكي (لينين) تغيير العملة التونسيّة عار من الصحّة مشيرا أن الصفحة التي تنشر هذه التدوينات تنتحل شخصيّته.

وفي مة يلي نص التدوينة:

الصفحة التي باسم رضا المكي ( لينين ) وتنشر تدوينات بإسمه…لا علاقة له بها وهي مزيفة وقد تبرأ منها ونفى علاقته بما ينشر فيها…لذلك فإن التدوينة المتداولة والمنسوبة إليه والتي تثير جدلا ونقاشا واسعا…لم يكتبها رضا لينين…وإبنه فاضل هو من أكد ذلك كما أن رضا نفى منذ مدة علاقته بأي صفحة في الفايسبوك…نافيا ما ينسب إليه…ويبدو أن هناك من يتعمد الكتابة باسمه في إتجاهات معينة ومقصودة…للإساءة إليه وللرئيس قيس سعيد من خلاله…!