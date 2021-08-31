مصالح الحرس الديواني بسوسة تحجز مبالغ من العملة الأجنبية والمصوغ بقيمة 245 ألف دينار

تمكنت مصالح الحرس الديواني بسوسة، الثلاثاء، من حجز مبلغ من العملة الأجنبية المهربة لدى أحد الأشخاص قدرت قيمتها بحوالي 95 ألف دينار، وقد تم تحرير محضر في الغرض وحجز المبلغ المالي المذكور.

وأفادت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ صادر عنها،أنه وقع في ذات السياق، وعلى إثر تلقي معلومة مفادها تحوز أحد الأشخاص بمحله على كمية من المصوغ المهرب، مداهمة المحل المشتبه به، ليتم العثور على كمية هامة من المصوغ قدرت قيمتها ب 150 ألف دينار، تحمل علامات تجارية فاخرة لا يملك صاحبها في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها،وقد وقع تحرير محضر حجز في الغرض.