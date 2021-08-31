وزارة التجارة تحدد أسعار البيع القصوى لمادتي البطاطا ومنتوجات الدواجن

قررت وزارة التجارة وتنمية الصادرات تحديد أسعار البيع القصوى لمادتي البطاطا ومنتوجات الدواجن بداية من يوم الأربعاء 01 سبتمبر2021ر

وحدد سعر بيع مادّة البطاطا، من المخازن، بــ 1000 مليم/كغ وسعر البيع بالجملة بــ 1200مليم/كغ وسعر البيع للعموم بــ 1380 مليم/كغ.

وأشارت الوزارة في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، إلى أنه يتعين على مختلف المتدخلين في عمليّة التزويد بمادة البطاطا، مهما كانت صفتهم، تأمين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية من هذه المادّة واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريا بيعا وشراء عبر المسالك المنظمة.

كما لفتت إلى أنه يتعين على ماسكي وناقلي مادة البطاطا الاستظهار عند كل عملية مراقبة بمقرات الخزن والبيع والنقل على الطرقات بما يثبت صفتهم وشرعية حيازتهم للكميات الممسوكة والوثائق التي تثبت

التعامل بالمسالك المنظمة.

و قررت الوزارة، بالنسبة إلى منتوجات الدواجن، تحديد سعر بيع الدجاج الجاهز للطبخ على مستوى المذابح بــ 000ر6 د للكغ الواحد و900ر6 د للكغ على مستوى أسعار البيع للعموم.

وحدد على مستوى المذابح سعر بيع شرائح الديك الرومي بـــ700ر11د للكغ و500ر13 د على مستوى البيع للعموم .

كما تم تحديد هوامش ربح التفصيل على مشتقات لحوم الدواجن بــــ15 بالمائة.

ونبهت وزارة التجارة إلى أنه يتعين على مختلف المتدخلين في التزويد بمنتوجات الدواجن، مهما كانت صفتهم، تأمين انتظام تزويد السوق بالكميّات الكافية من هذه المنتوجات واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريا بيعا وشراء عبر المسالك المنظمة.

وأكدت الوزارة أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين الجاري بها العمل، وفق ما ورد في البلاغ ذاته.