مدنين-كوفيد19: تسجيل 5 وفيات و202 اصابة جديدة مع تواصل الضغط على اقسام الانعاش بالقطاع العمومي

سجلت ولاية مدنين خلال الـ24 ساعة الاخيرة 5 وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” اثنين منها لأشخاص دون سن 50 سنة، وبذلك يرتفع اجمالي الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 1043 وفاة، وإجمالي الإصابات الى 30 ألفا و685 اصابة إثر تسجيل 202 اصابة محلية جديدة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وتواصل معتمدية جرجيس المحافظة على اعلى معدل للاصابات في الجهة بـ47 اصابة، مع عودة الفيروس الى الانتشار بمدنين الكبرى بمعتمديتيها الشمالية بـ41 إصابة، والجنوبية بـ28 إصابة، ومحافظة جربة حومة السوق على نفس معدل الاصابات بتسجيلها 35 اصابة، وميدون 17 إصابة، وبن قردان 10 اصابات، وبني خداش 9 اصابات، واجيم 8 اصابات، وبني خداش 7 اصابات.

ومع تواصل تسجيل الاصابات رغم تراجع نسبة الحدوث فان المستشفيات العمومية تشهد ضغطا على مستوى اقسام الانعاش التي وصلت نسبة اشغالها الى 105.3 بالمائة، ما أفضى إلى إيواء حالات حرجة تتطلب الاقامة بالانعاش في أقسام أسرّة الاكسيجين بما قد يؤثر سلبا على الوضع الصحي لهذه الحالات، وفق نفس المصدر.

ودعا مدير الصحة الوقائية الى ضرورة تفعيل التعاون بين القطاع الصحي العمومي والخاص باستيعاب المصحات الخاصة جزءا من المرضى ممن يتطلب وضعهم الصحي اقامة بقسم الانعاش، خاصة وان القطاع الخاص يشهد انفراجا ببلوغ نسبة الاشغال به 63.9 بالمائة.

اما في ما يتعلق بأسرة الاكسيجين فتشهد انخفاضا في نسبة الإشغال سواء بالقطاع العام الذي يشتغل بنسبة 53.2 بالمائة من طاقته الجملية او الخاص الذي لم تتجاوز نسبة الاشغال به 44 بالمائة.

وسجلت الجهة 122 حالة شفاء جديدة منها 42 بجرجيس، و27 بحومة السوق، و22 بميدون، و11 حالة شفاء ببن قردان، و10 باجيم، و6 بمدنين الشمالية، و4 بمدنين الجنوبية، ليرتفع اجمالي حالات الشفاء منذ بداية الجائحة الى 28 ألفا و221 حالة شفاء.