صفاقس: تسجيل حالتي وفاة و108 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 147 حالة شفاء

تشهد المؤشرات الوبائية في ولاية صفاقس انخفاظا نسبيا، حيث تم خلال الـ24 ساعة الاخيرة، رصد حالتي وفاة فقط جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، و108 صابات جديدة، مقابل تعافي 147 شخصا.

وقد وقع تسجيل هذه الحصيلة بعد إجراء 567 تحليلا مخبريا، أمس الثلاثاء، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة، والتي سجلت تراجعا في نسبة ايجابيتها بلغت 19 فاصل 04 بالمائة.

وباحتساب هذه الحصيلة المحينة حول تطور الوضع الوبائي بالجهة الواردة في البلاغ اليومي الصادر، اليوم الاربعاء، عن الادارة الجهوية للصحة، يرتفع العدد الجملي للوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية الى 1639 حالة وفاة، والمصابين بالفيروس الى 53 ألفا و781 حالة، تماثل من بينهم 50 ألفا و590 شخصا للشفاء.

وحول طاقة استيعاب المستشفيات والمصحات الخاصة لمرضى “كوفيد19 “، تفيد ذات المعطيات، الى انه يقيم حاليا 29 مصابا بالوباء بأقسام العناية المركزة، و186 بقسم “كوفيد19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، بينما يقيم 30 مصابا بالمصحات الخاصة.

وبخصوص نسبة تقدّم الحملة الوطنية ضد “كوفيد19” بجهة صفاقس، أظهر تقرير الادارة الجهوية للصحة، الصادر، امس الثلاثاء، ان العدد الجملي للمنتفعين بالتلاقيح بمختلف المراكز بالجهة، قد بلغ 619 ألفا و248 منتفعا، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس الماضي.