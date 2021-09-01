المهدية: تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 148 مصابا

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ539 عينة، صدرت الأربعاء، تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 148 مصابا، ودون تسجيل وفيات.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 45 بالجم و24 بكل من المهدية والسواسي و20 بملولش و12 بشربان و10 بالشابة و9 بقصور الساف، و3 بكل من سيدي علوان وهبيرة، وإصابة واحدة بأولاد الشامخ، ومثلها ببومرداس.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 24114 من بينها 21412 حالة شفاء و687 حالة وفاة و2015 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1227 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس التاجي ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 173900 من بينهم 49293 تلقوا الجرعة الثانية.