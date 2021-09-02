الكاف: تسجيل 5 وفيات و80 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الخميس، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا”، 5 وفيات و80 إصابة جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد الكشف عن نتائج 189 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 31 أوت المنقضي.

ويرتفع، وفق الاحصائيات الجديدة، عدد الوفيات منذ بداية انتشار الوباء في الجهة، إلى 644 شخصا وإجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 18 ألفا و533 حالة تماثل منها 17 ألفا و806 حالات للشفاء.

وأشار التحيين اليومي إلى استقرار عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 64 حالة منها 13 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف، فيما انخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي خلال العشرة الايام الاخيرة الى 427 حالة نشيطة، وهو ما يؤشر إلى تواصل تحسن الوضع الصحي بالجهة رغم تسجيل إصابات جديدة وحالات وفاة متفاوتة العدد من يوم الى آخر، وفق ما أكده رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ”وات”.

وجدّد الجمني التحذير من خطورة هذا الوباء، ودعا إلى ضرورة مواصلة الالتزام بالبروتكول الصحي بكل مكوناته حفاظا على سلامة الجميع وحرصا على كسر حلقة العدوى.