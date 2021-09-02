مدنين-كوفيد19: تسجيل 4 وفايات و139 اصابة محلية جديدة

سجّلت ولاية مدنين خلال الـ24 ساعة الاخيرة، 4 وفيات ناجمة عن الإصابة فيروس “كورونا”، و139 اصابة محلية جديدة من جملة 1447 تحليل بين مخبري وسريع، لتتراجع بذلك نسبة الحدوث الى 12.1 بالمائة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وتوزعت الاصابات الجديدة إلى 31 بمدنين الشمالية، و20 بجرجيس، و15 اصابة بكل من بن قردان وحومة السوق، و14 اصابة بميدون، و11 بسيدي مخلوف، و6 بمدنين الجنوبية، و5 اصابات باجيم، و3 ببني خداش، وبذلك يشهد الوضع الوبائي تراجعا طفيفا في الحالات الايجابية.

في المقابل، تعافى 71 مصابا من الوباء منهم 22 بجرجيس، و18 ببني خداش، و15 بحومة السوق، و10 باجيم، و6 بميدون، ليرتفع العدد الجملي لحالات الشفاء الى 28 ألفا و415 حالة شفاء، فيما بلغ اجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء منذ بداية الجائحة 1052 وفاة.

وتحافظ اسرة الاكسيجين على نسبة اشغال بـ 50 بالمائة في المستشفيات العمومية و41.7 بالمائة في المصحات الخاصة، في حين يتواصل الضغط على اقسام الانعاش في القطاع العمومي بنسبة اشغال بلغت 94.7 بالمائة مقابل انفراجها بالمصحات الخاصة بنسبة اشغال قدرها 63.9 بالمائة.

وفي اطار حملة التلقيح، بلغ عدد الجرعات التي تم تقديمها بالجهة الى 192 ألفا و513 جرعة توزعت بين مراكز التلقيح الجهوية والمحلية وخلال ايام التلقيح المكثف.