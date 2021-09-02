توزر-كوفيد19: تسجيل حالة وفاة و74 إصابة جديدة

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس “كورونا” في ولاية توزر الى 270 وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة مساء أمس الأربعاء بقسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بتوزر، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني، في تصريح لـ”وات”.

كما تم رصد 74 إصابة جديدة بالوباء من مجموع 336 تحليلا بين مخبري وسريع، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ ظهور الجائحة الى 15 ألفا و2 إصابة منها 14 ألفا و518 حالة شفاء.

ويقيم حاليا في مختلف المؤسسات الصحية بالجهة 22 مصابا بالفيروس موزعين الى 3 في قسم الإنعاش الطبي، و7 في قسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بتوزر، و10 في قسم “كوفيد 19” بالمستشفى المحلي بدقاش، و2 في كل من مستشفى نفطة ومستشفى تمغزة.

هذا وتستعد المصالح الصحية لليوم الوطني الرابع للتلقيح المكثّف المزمع تنظيمه يوم 4 سبتمبر الجاري والمخصّص لتطعيم الأشخاص المتخلفين عن التلقيح، ولتقديم الجرعة الثانية، وتلقيح أعوان القطاع الصحي بمدرسة علوم التمريض.

وفي ذات السياق تنطلق بداية من منتصف نهار اليوم، وطيلة الأيام القادمة، الحملات المفتوحة لغير المسجلين في منظومة “ايفاكس” لمختلف الفئات العمرية.