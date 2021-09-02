المهدية: الفرق الطبية تحصي 9 وفيات و170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أحصت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، الخميس، وفاة 9 مصابين أصيلي معتمديات رجيش (02) وقصور الساف (02) والمهدية والجم وسيدي علوان وبومرداس والسواسي.

وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ646 عينة، إصابة 170 شخصا بالفيروس التاجي، توزعوا إلى 63 بالمهدية و31 برشبان و22 بقصور الساف و15 بكل من سيدي علوان وملولش و9 بالشابة وإصابتين (02) بأولاد الشامخ وإصابة واحدة بكل من الجم وبومرداس.

وتماثل 163 مصابا، من جهة أخرى، إلى الشفاء التام، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 21566 من أصل 24284 إصابة جملية، من بينها 696 حالة وفاة و2022 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 713 مواطنا، اليوم، تلقيحا ضد الفيروس، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم بالجهة 174613، من بينهم 94387 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.