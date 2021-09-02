تطاوين:تسجيل حالة وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية



سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الساعات ال24 الماضية، حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في معتمدية تطاوين الشمالية.

وبذلك، ارتفع عدد ضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي، إلى 477 حالة، تتوزع إلى 211 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و115 في تطاوين الجنوبية و78 في غمراسن و28 في رمادة و15 في بني مهيرة و16 في البئر الاحمر و12 في الصمار و9 في ذهيبة.

كما سجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال الساعات ال24 الماضية، 44 إصابة جديدة بكوفيد-19، تتوزع إلى 17 إصابة في تطاوين الشمالية و10 في الصمار و09 في تطاوين الجنوبية و04 بغمراسن وإصابتين في كل من رمادة والبئر الاحمر.

وبذلك، يرتفع العدد الجملي للإصابات بهذا الفيروس منذ شهر مارس من السنة الماضية، إلى 12183 إصابة مؤكدة، منهم 10 مصابين يخضعون حاليا للرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصاب واحد بقسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.