وزارة الصحة تدعو غير المسجلين في منظومة “إيفاكس” البالغين 18 سنة فأكثر الى التوجه لمراكز التلقيح القارة ومراكز الصحة الأساسية للتسجيل والتلقيح

أفادت وزارة الصحة اليوم الجمعة انه بإمكان المواطنين البالغين من العمر 18 سنة فما فوق وغير المسجلين في منظومة “إيفاكس” التوجه الى مراكز التلقيح القارة ومراكز الصحة الأساسية بكافة المعتمديات من أجل التسجيل والتلقيح شريطة الاستظهار بوثيقة رسمية تثبت الهوية.

وأوضحت انه بداية من يوم الخميس 2 سبتمبر الجاري يمكن لغير المسجلين في منظومة “إيفاكس” البالغين من العمر 18 سنة فأكثر التوجه إلى مراكز التلقيح القارة ومراكز الصحة الأساسية للتسجيل والتلقيح حسب جدول أيام العمل الخاص بكل مركز تلقيح.

وأشارت الى تخصيص اللقاح الصيني “كورونا فاك” لتطعيم الفئة العمرية من 18 إلى 39 سنة، في حين يعتمد لقاح “أسترازينيكا” البريطاني لفائدة الفئة العمرية البالغة 40 عاما فما فوق.

وجاء في البلاغ ان هذه الاجراءات الخاصة بتلقيح المواطنين غير المسجلين في “ايفاكس” لا يتم العمل بها خلال أيام التلقيح المكثف المزمع تنظيمها.