عاجل: آخر مستجدّات قضيّة الأخوين نبيل و غازي القروي

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2021/09/04 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكّدت صحيفة “النهار” الجزائرية اليوم السبت 4 سبتمبر 2021 أنّه تمّ ايقاف 4 أشخاص منهم امرأة قالت انهم تورطوا في ادخال الاخوين نبيل وغازي القروي الى الجزائر بطريقة غير قانونية.

وأشارت الصحيفة الى أنّ “التحقيق النهائي للفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن تبسة في قضية الشقيقين نبيل وغازي القروي أفضى إلى ايقاف 4 أشخاص من بينهم امرأة قاموا بإدخالهما التراب الجزائري بطريقة غير شرعية”.

وأضافت انه “تم تحديد هوية شخصين تونسيين متورطين في القضية وتحويل ملف القضية والموقوفين إلى القطب القضائي الجزائي المتخصص بقسنطينة”.

وأبرزت أنّ عملية التحويل جاءت عن طريق إجراء التخلي القضائي وأنّه عملية التقديم ستتم اليوم أمام وكيل الجمهورية بقسنطينة.

يُشار الى أنّ أمن الحدود الجزائري كان قد أوقف ظهر يوم 29 أوت المنقضي في منطقة تبسة الجزائرية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه النائب بالبرلمان المجمد غازي القروي بصدد التسلل خلسة إلى التراب الجزائري دون المرور بالمعابر القانونية.

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