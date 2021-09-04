تطاوين: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وصفر حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، 18 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع العدد الجملي للاصابات بهذا الفيروس في الجهة منذ شهر مارس من السنة الماضية إلى 12224 إصابة.

وتتوزع الإصابات الجديدة، إلى 06 إصابات بكل من تطاوين الشمالية وغمراسن، و04 إصابات في البئر الاحمر، وإصابة واحدة في كل من تطاوين الجنوبية ورمادة، مع خضوع 10 مصابين، حاليا، للرّعاية الطبية في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصاب واحد بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي بغمراسن.

في المقابل، لم تسجّل الادارة الجهوية للصحة، خلال الـ24 الماضية، أية حالة وفاة جديدة ناجمة عن الاصابة بفيروس “كورونا”، وبذلك استقر عدد ضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي، إلى 478 حالة.

وتتوزع هذه الحالات، إلى 211 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية، و115 حالة وفاة في تطاوين الجنوبية، و79 في غمراسن، و28 في رمادة، و15 في بني مهيرة، و16 في البئر الاحمر، و12 في الصمار، و9 في ذهيبة.